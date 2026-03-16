Los 11 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Según la DMH, para hoy aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes al igual que ráfagas de vientos moderadas a fuertes.

Asimismo, celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre varios departamentos generando principalmente intensas lluvias, condición que persistiría en las siguientes horas sobre el territorio nacional.

La zona de cobertura corresponde al centro, noreste y este de la región Oriental y sur de la Occidental.

Son 11 los departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en la capital, Asunción, al igual que estos diez departamentos del país: Asunción, centro, sur y este de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, centro y norte de Paraguarí, Alto Paraná, centro y norte de Central, Amambay, Canindeyú, centro, sur y noroeste de Presidente Hayes.

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