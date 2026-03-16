Actualizan alerta y tormentas se localizan sobre cinco zonas

Lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la ocasional de caída de granizos siguen formando parte del aviso meteorológico emitido a las 10:38.

Según el informe, el sistema de tormentas sigue activo sobre varios departamentos del país, por lo que se prevén algunos fenómenos de tiempo severo en la zona de cobertura, de forma puntual.

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Los departamentos en zona de alerta esta media mañana son:

San Pedro

Cordillera

Caaguazú (norte)

Canindeyú (centro y oeste)

Presidente Hayes (sur y sureste)

En cuanto a los valores de la temperatura máxima, en general se mantendrán entre los 30 y 34 °C para la Región Oriental; en el Chaco, podrían superar levemente este valor.

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Para los próximos días, la señal de lluvias persiste y es alta, por lo que se espera que continúen los días inestables en gran parte de esta semana, indicó esta mañana el meteorólogo Alejandro Coronel.