Alerta de tormentas en nueve departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el boletín emitido a las 14:46 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que el sistema de tormentas persiste sobre el área de cobertura, por lo que se mantiene alta la probabilidad de acumulados de lluvia importantes.

Asimismo, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el informe de meteorología, la zona de cobertura de la tormenta es el centro, noreste y este de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: