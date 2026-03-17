¿Dónde llovió más? Meteorología revela zonas más afectadas por el temporal

Juana Martínez, meteoróloga de turno, habló esta mañana sobre las intensas lluvias y tormentas eléctricas que se registraron a nivel nacional ayer. Resaltó que estas condiciones de inestabilidad persistirán este martes, pero de manera más dispersa.

En cuanto a los acumulados, resaltó que los números más significativos se tuvieron en:

Luque (Aeropuerto Silvio Pettirossi): 208 milímetros Asunción (Centro Meteorológico Nacional): 149,5 milímetros San Pedro, Presidente Hayes y Caaguazú: más de 100 milímetros

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La pronosticadora señaló que son cifras muy elevadas y dijo que cree que se habrá batido algún registro histórico diario, aunque acotó que eso debe verificarse con el historial y los datos serán difundidos en el transcurso del día.

En otro momento, destacó que hoy se están registrando nuevamente altos niveles de acumulados de lluvias. Hasta el corte de las 5:20, por ejemplo, ya se registraron 95 mm en San Pedro, en apenas cinco horas desde que se inició la jornada.

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¿Hasta cuándo seguirán las lluvias?

Según el pronóstico extendido, la condición de inestabilidad seguirá al menos hasta el día jueves. El miércoles se registrarían las lluvias más significativas y, en el resto de las jornadas, se darán de manera más dispersa.

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“A partir del jueves tendríamos una tendencia a ir mejorando”, resaltó. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo cálidas a calurosas, con un alto contenido de humedad.

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La pronosticadora resaltó que predominará la cobertura nubosa, pero en los periodos de sol se sentirán temperaturas que rondarían o hasta superarían los 30 °C.