Anuncian sábado de calor intenso y tormentas en gran parte del país

La Dirección de Meteorología prevé mucho calor para este sábado, pero no durará mucho. Para la tarde de hoy, se prevé el desarrollo de núcleos de tormentas de rápida formación y corta duración, pero de gran intensidad.

Estos fenómenos comenzarán afectando al extremo suroeste de la región Oriental, extendiéndose gradualmente a más zonas del territorio nacional durante la noche y persistiendo, al menos, hasta la tarde del domingo.

El reporte meteorológico advierte sobre acumulados de lluvia significativos, especialmente en el centro y sur del país, donde se registrarían valores de entre 70 y 120 mm.

Además, el sistema de tormentas podría estar acompañado de ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h y la caída de granizo de forma puntual en las zonas afectadas.

Ante la inestabilidad climática, las autoridades recomiendan seguir de cerca el Boletín Especial por Sistema de Tormentas. Si bien podrían registrarse mejoras temporales en algunos puntos, es fundamental mantenerse informado mediante los avisos meteorológicos oficiales para reaccionar ante cambios repentinos en las condiciones del tiempo.

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Finalmente, se espera que el ambiente caluroso y húmedo persista al menos hasta el lunes 23. Las temperaturas mínimas se mantendrán en torno a los 23 °C, mientras que las máximas continuarán en el rango de los 32 a 36 °C, manteniendo el flujo de vientos del norte sobre la región.