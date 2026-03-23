¡Atención! Los departamentos que están ahora en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este lunes ante la probabilidad de lluvias intensas con tormentas eléctricas que afectarían a gran parte de la Región Oriental.

El reporte señala que núcleos de tormenta se desarrollan en la zona de cobertura, con condiciones propicias para generar fenómenos de tiempo severo en cortos periodos durante la tarde.

Según el informe, se esperan precipitaciones intensas acompañadas de tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, además de ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidad considerable.

No se descarta la caída ocasional de granizos en áreas puntuales, lo que aumenta el riesgo de daños materiales.

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Zonas y departamentos afectados

El área de afectación abarca el sur, noreste y centro de la Región Oriental.

Los departamentos incluidos en la alerta son:

sur de Guairá sur de Caaguazú oeste y este de Caazapá Itapúa Misiones sur de Paraguarí centro y suroeste de Alto Paraná Ñeembucú norte de Amambay norte y este de Canindeyú

Meteorología advierte que las tormentas podrían intensificarse de forma rápida y localizada, por lo que insta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles eventos severos durante la jornada.