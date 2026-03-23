Meteorología: tormentas persisten hacia el Sur

Desde temprano, el sistema de tormentas continúa afectando al sur de la Región Oriental. El primer aviso meteorológico fue emitido antes de las 5:00 de este lunes y, a estas horas, el temporal se sigue localizando sobre dos departamentos del sur de la Región Oriental.

Según el aviso emitido a las 09:39, es alta la probabilidad de que se generen fénomenos de tiempo severo de manera puntual en el sur de Misiones y el centro y sur de Ñeembucú.

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Puntualmente, se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Descenso de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, hoy se mantendría un ambiente caluroso y húmedo, con máximas que rondarían los 31 y 36 °C. No obstante, hacia la noche se espera un descenso gradual debido a que los vientos rotarían del sector sur, con intensidad moderada.

Para mañana, se prevén temperaturas mínimas entre 18 y 23 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 26 y 30 °C.