Clima
23 de marzo de 2026 - 10:29

Meteorología: tormentas persisten hacia el Sur

Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.
Gif tormentas eléctricas sobre el puente Héroes del Chaco.

La Dirección de Meteorología actualizó su aviso meteorológico esta mañana. El temporal se inició hacia el sur de la Región Oriental y se extendería hacia todo el país en el transcurso de la jornada.

Por ABC Color

Desde temprano, el sistema de tormentas continúa afectando al sur de la Región Oriental. El primer aviso meteorológico fue emitido antes de las 5:00 de este lunes y, a estas horas, el temporal se sigue localizando sobre dos departamentos del sur de la Región Oriental.

Según el aviso emitido a las 09:39, es alta la probabilidad de que se generen fénomenos de tiempo severo de manera puntual en el sur de Misiones y el centro y sur de Ñeembucú.

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Puntualmente, se anuncian lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Aviso meteorológico emitido a las 09:39.
Aviso meteorológico emitido a las 09:39.

Descenso de las temperaturas

En cuanto a las temperaturas, hoy se mantendría un ambiente caluroso y húmedo, con máximas que rondarían los 31 y 36 °C. No obstante, hacia la noche se espera un descenso gradual debido a que los vientos rotarían del sector sur, con intensidad moderada.

Para mañana, se prevén temperaturas mínimas entre 18 y 23 °C, mientras que las máximas oscilarían entre 26 y 30 °C.