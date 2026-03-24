Clima
24 de marzo de 2026 - 14:27

Pronostican tormentas fuertes y lluvias intensas en cuatro departamentos

Lluvia
Una jornada de lluvias en Asunción.SILVIO ROJAS

Meteorología advirtió sobre la persistencia de celdas de tormenta en el noreste de la región Oriental, con alta probabilidad de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento moderadas a fuertes durante la tarde de este martes.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este martes ante la continuidad de celdas de tormenta que afectan al noreste de la región Oriental y parte del Chaco.

Según el reporte, existe una elevada probabilidad de que durante la tarde se registren fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

El aviso advierte sobre lluvias intensas, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad.

Lea más: Persisten lluvias y alertan sobre tormentas puntuales en estas zonas

Tormentas: área de afectación

El informe oficial señala que el área de cobertura incluye principalmente:

  1. Norte y este de Concepción
  2. Amambay
  3. Noreste de Canindeyú
  4. Centro de Boquerón.