Pronostican tormentas fuertes y lluvias intensas en cuatro departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial este martes ante la continuidad de celdas de tormenta que afectan al noreste de la región Oriental y parte del Chaco.

Según el reporte, existe una elevada probabilidad de que durante la tarde se registren fenómenos de tiempo severo en forma puntual.

El aviso advierte sobre lluvias intensas, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad.

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Tormentas: área de afectación

El informe oficial señala que el área de cobertura incluye principalmente: