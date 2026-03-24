Persisten lluvias y alertan sobre tormentas puntuales en estas zonas

El ambiente hoy será predominantemente cálido y húmedo, con el cielo mayormente nublado y vientos del sur. Según la Dirección de Meteorología e Hidrología, se prevén temperaturas mínimas entre 18 y 23°C, mientras que las máximas rondarían los 26 °C, marcando así un leve descenso.

En cuanto a las lluvias, serán mayoritariamente dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Lea más: Meteorología confirma ingreso de un frente frío: ¿desde cuándo?

Zonas de tormentas

El más reciente aviso meteorológico fue emitido a las 4:48 e indica que celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre el centro y norte de la región Oriental, y el sur de la región Occidental.

Es alta la probabilidad de que se generen fénomenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy, sobre todo en el sur de San Pedro, Cordillera, el oeste de Caaguazú y Presidente Hayes.

Lea más: Alerta especial por sistema de tormentas sigue vigente hoy

El boletín especial que también sigue vigente indica que en la madrugada se seguirán registrando lluvias en todo el país, luego iría mejorando en algunos puntos y en horas de la tarde ya solo se prevén lluvias puntuales en Concepción, Amambay, Alto Paraná y Canindeyú.