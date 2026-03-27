Pronóstico: ¿cómo estará el tiempo el fin de semana?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncia que para los próximos días se pronostica un aumento paulatino de las temperaturas, con valores de mínimas en torno a los 23 °C y máximas que oscilarían entre 32 y 36 °C, condición que estaría acompañada de vientos del noreste.

El ambiente húmedo persistiría, mientras que la probabilidad de lluvias disminuiría gradualmente. Solo se registraría la ocurrencia chaparrones aislados, principalmente en el centro y norte del país.

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Pronóstico extendido

Tanto el sábado como el domingo se registrarían temperaturas muy calurosas, con el cielo parcialmente nublado, vientos del noreste y luego variables.

En ambos días, las mínimas rondarían los 24 °C y la máxima superaría incluspo los 35 °C.

No se anuncian lluvias para todo el fin de semana.