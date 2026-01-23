¿Cuándo es la Semana Santa 2026?: calendario y feriados

Ya están marcadas en el calendario litúrgico las fechas de la Semana Santa. El ciclo de preparación espiritual comenzará oficialmente el 18 de febrero, con la celebración del Miércoles de Ceniza. Este día marca el inicio de los 40 días de Cuaresma, un tiempo dedicado a la oración, la penitencia y la caridad, donde los fieles se preparan para conmemorar el misterio pascual.

¿Cuándo cae la Semana Santa en 2026?

A diferencia del año anterior, la festividad en 2026 tendrá lugar a finales de marzo y principios de abril. El calendario oficial queda establecido de la siguiente manera:

29 de marzo: Domingo de Ramos (Entrada de Jesús a Jerusalén).

2 de abril: Jueves Santo (Última Cena).

3 de abril: Viernes Santo (Pasión y Muerte del Señor).

4 de abril: Sábado de Gloria (Vigilia Pascual).

5 de abril: Domingo de Pascua (Resurrección).

Feriados y descanso en Paraguay

Como es tradición en nuestro país, la ley establece días de descanso para facilitar la participación en las actividades religiosas y el reencuentro familiar. Los días Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril) serán feriados nacionales.

Esto dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días, ideal para quienes planean realizar turismo interno, visitar las tradicionales iglesias o participar en las procesiones que recorren las principales ciudades del país.

