Chaparrones y temperaturas muy calurosas marcarán este martes

Tal y como se tiene previsto para todos estos días, las temperaturas máximas hoy martes estarán en torno a los 34 a 36 °C. Las mínimas no descenderán de los 24 °C, según el pronóstico extendido de la semana.

Las tardes continuarían caracterizándose por el aumento de nubosidad. En cuanto a las lluvias, a partir de hoy se pronostican chaparrones con tormentas eléctricas puntuales en los departamentos del norte y este del país, mientras que en el resto del territorio nacional se presentarían chaparrones aislados.

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De acuerdo a lo indicado por Meteorología, los chaparrones seguirán de manera dispersa durante el miércoles y jueves, con mejores condiciones y temperaturas aún más elevadas durante el fin de semana.

¿Cuándo se iniciará el frío?

Aun que aún no se anuncian de manera oficial descensos de la temperatura para los próximos dias, las plataformas de información meteorológica mundial ya muestran el ingreso de un frente frío a partir del próximo lunes, con mínimas en torno a los 15 y 18 °C.

A partir de esa semana se registrarán temperaturas más frescas a frías.

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