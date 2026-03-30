Pronóstico: Semana Santa con temperaturas de hasta 38°C en Paraguay

Según el pronóstico, la temperaturas mínimas rondarían entre los 23 y 25°C durante los próximos días. Esta condición sumamente calurosa, con máximas de entre 35 y 38 °C persistirá toda la Semana Santa.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad sería baja en gran parte del territorio nacional para hoy y mañana lunes, mientras que para el martes se prevén chaparrones en el este y norte del país.

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Los días feriados se presentarán de la misma manera, calurosos, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. No se pronostican descensos de temperatura para los próximos cinco días.