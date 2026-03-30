Clima
30 de marzo de 2026 - 05:34

Pronóstico: Semana Santa con temperaturas de hasta 38°C en Paraguay

Imagen ilustrativa del Lago Ypacaraí en San Bernardino, uno de los puntos más visitados con el calor intenso.
Imagen ilustrativa del Lago Ypacaraí en San Bernardino, uno de los puntos más visitados con el calor intenso.Pedro Gonzalez

La Direcció de Meteorología pronostica un ambiente muy caluroso, con máximas de hasta 38°C en algunos punto del país. Toda la Semana Santa se presentaría con las mismas condiciones.

Por ABC Color

Según el pronóstico, la temperaturas mínimas rondarían entre los 23 y 25°C durante los próximos días. Esta condición sumamente calurosa, con máximas de entre 35 y 38 °C persistirá toda la Semana Santa.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad sería baja en gran parte del territorio nacional para hoy y mañana lunes, mientras que para el martes se prevén chaparrones en el este y norte del país.

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Los días feriados se presentarán de la misma manera, calurosos, con cielo parcialmente nublado y vientos del noreste. No se pronostican descensos de temperatura para los próximos cinco días.