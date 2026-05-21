“Esto recién compra tiempo”: Holan valoró la histórica victoria y pidió calma en Cerro

“El mérito es de ellos porque creo que hicimos el mejor partido posible en la situación en la que estamos y lo hicimos contra un equipo que para mí es el mejor”, expresó el estratega argentino en conferencia de prensa, resaltando el compromiso táctico y físico del plantel.

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Holan reconoció las dificultades que implica competir simultáneamente en el torneo local y la Libertadores, especialmente por el desgaste físico y mental que atraviesa el grupo. “Es muy difícil jugar Copa y Campeonato. Palmeiras también perdió jugadores importantes y eso hay que analizarlo. Nosotros sabíamos que no podíamos distraernos en ninguna jugada porque te hacen pagar caro”, afirmó.

El técnico azulgrana elogió la concentración defensiva y el sacrificio colectivo para sostener el resultado en São Paulo. “El gran mérito fue estar enfocados y poder contragolpear bien. En el segundo tiempo mejoramos la salida desde el arco para tomar aire porque el estrés de defender permanentemente ante este tipo de futbolistas es enorme”, explicó.

También tuvo palabras para los hinchas azulgranas que acompañaron al equipo en territorio brasileño. “La gente hizo un esfuerzo enorme para venir y apoyar. Eso da mucha fuerza a los jugadores”, sostuvo.

Holan señaló además que el crecimiento táctico del equipo demanda tiempo y trabajo. “Hace apenas dos meses que estamos. Los jugadores reciben mucha información y eso a veces colapsa, pero no nos queda otra. Este triunfo solamente compra tiempo porque en el fútbol muchas veces el resultado condiciona todo”, reflexionó.

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En cuanto al rendimiento individual, el DT destacó el momento de Pablo Vegetti, autor del gol del triunfo. “A medida que el equipo mejora colectivamente, él recibe mejores oportunidades. En el área es un goleador y hoy arrancamos con una muy buena jugada colectiva”, indicó.

El entrenador también explicó algunas decisiones tácticas y variantes utilizadas ante Palmeiras, resaltando el trabajo de Cecilio Domínguez, Freddy Noguera y Fabricio Domínguez, además del sacrificio de jugadores que llegaron físicamente exigidos.

Finalmente, Holan pidió mantener la calma pese al impacto del triunfo histórico. “Tenemos los pies sobre la tierra. Queremos construir un equipo competitivo y sólido, que esto no sea solamente el sueño de una noche de verano”, concluyó.