Tormentas e ingreso de frente frío: esto dice el boletín especial de Meteorología

El boletín especial difundido en la tarde de este domingo por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) señala que entre la tarde del lunes 6 de abril y gran parte del martes 7 se espera el ingreso de un sistema de tormentas con un avance inicial desde el sur del país.

Las precipitaciones más significativas se concentrarían en el centro y sur del país, donde los acumulados estimados oscilarían entre 60 y 90 milímetros, de acuerdo al reporte meteorológico.

En el resto del territorio nacional, en tanto, se prevén acumulados menores pero relevantes, con valores estimados entre 30 y 50 milímetros.

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Además de las lluvias, el pronóstico indica la posibilidad de ráfagas de viento moderadas a fuertes, con velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora. También se señala la probable caída de granizo de manera puntual en sectores donde se desarrollen tormentas más intensas.

Descenso de temperatura desde el martes

Las condiciones previstas estarían vinculadas al ingreso de un frente frío. Tras su avance, se anticipa la rotación de los vientos al sector sur y un descenso de las temperaturas como parte de la evolución posterior del evento, señala el boletín.

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De acuerdo con el pronóstico extendido, se espera que el amanecer del martes se presente fresco con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. En tanto que el miércoles la temperatura mínima estimada estará en torno a los 16°C, mientras que la máxima prevista es de 25°C.