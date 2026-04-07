Meteorología: baja la temperatura en martes de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida durante el día y fresca por la noche con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para la capital y ocho departamentos: Cordillera, Caazapá, Itapuá, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú y Presidente Hayes.

Las lluvias continuarían mañana y el jueves, aunque solo en algunas zonas del norte del país.

Descenso de la temperatura

Este martes trae también un importante cambio en la temperatura, que bajaría considerablemente luego de un prolongado periodo de mucho calor.

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Hoy se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 27 en Ciudad del Este y hasta 31 en el Chaco. Las mínimas se ubicarían alrededor de los 17 grados.

Se esperan temperaturas similares durante los próximos días.