Meteorología anuncia frente frío con tormentas y descenso de hasta 12 °C

El director de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, informó que el frente frío ingresará con fuerza este martes, tras una jornada previa de intenso calor.

Precisó que se trata del segundo frente frío del año que alcanza hasta la zona central del país. El anterior se registró hace dos semanas, aunque tuvo una duración limitada.

Según Mingo, a diferencia del primer frente frío, este sistema traerá aire más intenso, lo que generará un descenso más marcado de la temperatura. Señaló que la variación de las máximas podría alcanzar hasta 12 °C en comparación con los últimos días calurosos.

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Tormentas fuertes entre hoy y mañana

El titular de la DMH refirió que, antes del ingreso del frente frío, se prevén tormentas importantes entre esta noche y la madrugada del martes.

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Detalló que en el sur del país ya se observa una señal significativa de energía, mientras que el periodo más crítico se espera durante el amanecer y la mañana del martes, cuando podrían registrarse tormentas fuertes.

Añadió que este evento estará acompañado de precipitaciones relevantes. Según mencionó, se estiman acumulados de entre 50 y 70 milímetros, principalmente en la zona centro-sur del territorio nacional.

Retorno del calor el fin de semana

Según Mingo, el miércoles, jueves y viernes persistirá el ambiente fresco. Sin embargo, hacia el fin de semana retornaría el calor húmedo.

Precisó que, actualmente, el país se encuentra en una transición del fenómeno climático “La Niña” hacia una fase neutra.

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Explicó que, de acuerdo con la tendencia, esto implicaría menos días de frío en comparación con el año pasado, por lo que los descensos de temperatura serían más breves durante la temporada.