Clima
10 de abril de 2026 - 05:25

Meteorología: lluvias y tormentas marcarían el fin de semana en Paraguay

lluvia tormenta Asunción
Silvio Rojas

Si bien este viernes solo registraría lluvias dispersas en algunas zonas del norte del país, desde mañana se esperan tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste, con lluvias dispersas limitadas a zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Sin embargo, mañana se producirían más precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que afectarían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y se extenderían al menos hasta el domingo.

Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con un ambiente que oscila entre fresco y cálido. Las máximas previstas para este viernes son de 27 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.