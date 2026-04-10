Meteorología: lluvias y tormentas marcarían el fin de semana en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sureste, con lluvias dispersas limitadas a zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Sin embargo, mañana se producirían más precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas que afectarían a la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y se extenderían al menos hasta el domingo.

Las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, con un ambiente que oscila entre fresco y cálido. Las máximas previstas para este viernes son de 27 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en las temperaturas durante los próximos días.