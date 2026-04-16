Importante repunte del nivel del río Paraguay

El río Paraguay presenta una importante subida en su nivel en gran parte de su cuenca, según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

Asunción destaca este jueves con un incremento significativo de 24 centímetros, situando su nivel actual en 1,52 metros.

La tendencia al alza es predominante en casi todos los puntos de medición, impulsada por las recientes lluvias. Entre los puntos que registraron los mayores saltos en el nivel del día se encuentran Villeta, con un aumento de 29 centímetros, y Alberdi, que lidera el crecimiento de la jornada con una subida de 27 centímetros.

En la zona norte, Concepción también reportó un repunte considerable de 16 centímetros, mientras que hacia el sur, localidades como Ita Enramada (23 cm) y Pilar (17 cm) mantienen el ritmo ascendente del cauce hídrico.

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Dónde bajó el río Paraguay

Sin embargo, el comportamiento del río no es uniforme en todo su trayecto. El informe señala leves descensos en puntos específicos.

En la localidad de Cáceres (Brasil) se registró una baja de 3 centímetros. La misma variación negativa se vio en Puerto Antequera, siendo estos los únicos sitios con retroceso en el nivel actual del agua.

De acuerdo a la DMH, para este jueves, si bien no se prevén tormentas, se esperan lluvias dispersas en varias zonas del norte, sur y este del país.