Meteorología: dos departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el suroeste de la Región Oriental y suroeste de la Occidental.

Lea más: Meteorología: comienza una semana de lluvias y tormentas en Paraguay

Los departamentos afectados son Ñeembucú y sur de Presidente Hayes.