Clima
20 de abril de 2026 - 09:39

Meteorología: dos departamentos en zona de tormentas

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura
El cielo nublado advierte la posible caída de lluvias intensas. FERNANDO ROMERO 23-02-26 LOCALES

La Dirección de Meteorología anuncia probables fenómenos de tiempo severo para la mañana de este lunes para el suroeste de la Región Oriental y la Occidental.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura es el suroeste de la Región Oriental y suroeste de la Occidental.

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Los departamentos afectados son Ñeembucú y sur de Presidente Hayes.