¡Atención! Activan alerta por tormentas para estos departamentos

Según el último reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se esperan lluvias moderadas a intensas acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de vientos que podrían ir de moderadas a fuertes en puntos muy específicos del país.

Los núcleos de tormenta, que muestran una variada intensidad, se desplazan actualmente sobre la zona de cobertura con una alta probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Las autoridades instan a la población de las zonas afectadas a tomar las precauciones necesarias ante posibles ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El aviso meteorológico se centra principalmente en el oeste y centro de la Región Oriental, así como en el suroeste de la Región Occidental (Chaco).

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Los departamentos bajo vigilancia directa son:

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Caazapá: zonas oeste y centro.

Itapúa: sectores norte y sur.

Misiones: zona sur.

Paraguarí: sector sur.

Ñeembucú: zona sur.

Presidente Hayes: zona oeste.

Para el resto del país, se mantiene el pronóstico de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, con una menor probabilidad de precipitaciones hacia el este y noreste del territorio nacional.