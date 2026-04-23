Meteorología: las lluvias y tormentas no cesan en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia otra jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana viernes y al menos hasta el sábado en varias zonas del país.

El ambiente sigue cálido, con una muy ligera variación con relación a los índices de ayer miércoles. Hoy se esperan temperaturas máximas de 29 grados centígrados en Asunción 31 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Lea más: Lluvias causan estragos en caminos y campos ganaderos en Alto Paraguay

Se espera que los índices desciendan levemente en los próximos días, con máximas de 28 grados el sábado en la capital y 26 grados el sábado.