¡Atención! Los 12 departamentos que están bajo alerta de tormenta ahora

La jornada de este sábado 2 de mayo está marcada por la persistencia de un sistema de tormentas que, de acuerdo con el reporte difundido por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), permanece sobre el área de cobertura y muestra señales de intensificación.

Este comportamiento eleva la probabilidad de episodios de tiempo severo de manera puntual, especialmente durante la mañana.

El fenómeno esperado combina lluvias intensas, tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos en puntos específicos.

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Los 12 departamentos afectados

El aviso describe como área principal de afectación al centro y sur de la región Oriental y al sur de la región Occidental, con una lista detallada de territorios que podrían experimentar los episodios más significativos.

Asunción

San Pedro (sur)

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná (centro y sur)

Central

Ñeembucú (norte, centro y este)

Cambio del viento y descenso leve de temperatura

Aracely Fernández, pronosticadora de turno, indica que durante la jornada se prevé que los vientos roten al sector sur y que la temperatura descienda levemente, favoreciendo a un ambiente fresco en horas de la noche.

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El descenso de la temperatura se acentuaría en la mañana del domingo 3, especialmente en los departamentos del sur del país, donde las temperaturas mínimas oscilarían entre 11 y 13 °C. En los demás puntos, las mínimas variarían entre 14 y 18 °C, con vientos predominantes del sur. Asimismo, se pronostica que persistirían las lluvias leves y dispersas en el centro y norte del territorio nacional.

Municipalidad de Asunción pide precaución

A través de sus redes oficiales, la Municipalidad de Asunción recuerda cuáles son los puntos críticos a evitar en días de lluvia, al igual que las zonas donde se desarrollan obras de desagüe y por donde se pide evitar el tránsito.

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