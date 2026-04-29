Piden declaración de emergencia por inundaciones en Bajo Chaco

Las lluvias causaron estragos en el Bajo Chaco, donde pobladores y productores están afrontando una situación crítica a causa de las inundaciones. Por esta situación, La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), se acercó hoy a la sede de la SEN con intenciones de reunirse con su ministro, Arsenio Zárate, quien los recibiría en el transcurso de esta mañana.

Según precisó Martín Rojas, representante de la coordinadora, se acercarán unos documentos para un plan de trabajo e intervención en todo el Bajo Chaco, ya que la situación es "muy preocupante”.

El líder también confirmó que gran parte del departamento de Presidente Hayes se encuentra “en crisis” por las lluvias que inundaron las casas y prácticamente imposibilitan el traslado entre comunidades.

Además de las presentaciones para la intervención, el objetivo es una declaración de emergencia y la entrega de más víveres al igual que medicamentos por parte de la SEN, ya que lo distribuido hasta ahora es “poco” y no pueden estar más de una semana con los kits.

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Inundaciones en Bajo Chaco

Hoy, el titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) Eduardo Mingo, detalló situación en el departamento de Presidente Hayes es crítica debido a la cantidad de agua caída en un corto periodo de tiempo.

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Asimismo, explicó que las características del suelo en la zona son favorables para que ocurran inundaciones. “El problema de nuestro suelo chaqueño es ese: no es muy absorbente, por decir de alguna manera, y de esos 600 milímetros que estamos hablando, 100 o 120 llueven en un lapso de entre 24 y 30 horas”, señaló.

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