Nacionales
29 de abril de 2026 a la - 13:18

Piden declaración de emergencia por inundaciones en Bajo Chaco

Seis trabajadores con chalecos naranjas cargan bultos hacia un helicóptero gris oscuro en un terreno de tierra.
Personal de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) colaboran en la carga de víveres hacia un helicóptero militar en el Chaco.Secretaría de Emergencia Nacional

Representantes de la Coordinadora Líderes Indígenas del Bajo Chaco se acercaron hoy a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para presentar un plan de trabajo conjunto, al igual que una declaración de emergencia ante las inundaciones que afectan a la zona de Presidente Hayes.

Por ABC Color

Las lluvias causaron estragos en el Bajo Chaco, donde pobladores y productores están afrontando una situación crítica a causa de las inundaciones. Por esta situación, La Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), se acercó hoy a la sede de la SEN con intenciones de reunirse con su ministro, Arsenio Zárate, quien los recibiría en el transcurso de esta mañana.

Según precisó Martín Rojas, representante de la coordinadora, se acercarán unos documentos para un plan de trabajo e intervención en todo el Bajo Chaco, ya que la situación es "muy preocupante”.

El líder también confirmó que gran parte del departamento de Presidente Hayes se encuentra “en crisis” por las lluvias que inundaron las casas y prácticamente imposibilitan el traslado entre comunidades.

Hombre mayor con chaqueta gris claro y gafas, sosteniendo papeles frente a una pared clara, en ambiente urbano.
Martín Rojas, representante de la Coordinadora Líderes y Lideresas Indígenas de Bajo Chaco (CLIBCH).

Además de las presentaciones para la intervención, el objetivo es una declaración de emergencia y la entrega de más víveres al igual que medicamentos por parte de la SEN, ya que lo distribuido hasta ahora es “poco” y no pueden estar más de una semana con los kits.

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Inundaciones en Bajo Chaco

Hoy, el titular de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) Eduardo Mingo, detalló situación en el departamento de Presidente Hayes es crítica debido a la cantidad de agua caída en un corto periodo de tiempo.

Las mujeres arriesgan la vida para evacuar a las familias afectadas por la inundacion.
Mujeres ayudan a las familias afectadas por la inundación en General Bruguez.

Asimismo, explicó que las características del suelo en la zona son favorables para que ocurran inundaciones. “El problema de nuestro suelo chaqueño es ese: no es muy absorbente, por decir de alguna manera, y de esos 600 milímetros que estamos hablando, 100 o 120 llueven en un lapso de entre 24 y 30 horas”, señaló.

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