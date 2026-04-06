Maleante asalta a chofer de plataforma, pero deja su documento en el auto

El ladrón redujo a la trabajadora con un cuchillo de mesa, tomó el celular de la víctima y se tiró del vehículo todavía en movimiento para huir, pero dejó su mochila con todos sus documentos en el auto, lo que ayudó para su captura.

Rocío Elena Román Valdovinos (41), domiciliada en la ciudad de Lambaré y chofer de la plataforma Bolt relató que poco después de las 19 del domingo aceptó un pedido de traslado desde el barrio Santísima Trinidad de Asunción hasta la ciudad de Itauguá.

Cuando llegó al punto de encuentro, un joven de estatura mediana de contextura física delgada, cutis moreno, con remera negra, short gris y calzados deportivos negros abordó el vehículo.

Todo el viaje fue lo más normal posible, pero cuando estaban a punto de llegar al destino marcado, el pasajero apretó un filoso cuchillo de mesa, con mango de color rosa contra el cuello de la mujer.

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Asaltante nervioso

El joven que venía en el asiento de atrás le exigió a la trabajadora la entrega de todo el dinero y objetos de valor que tenía en ese momento, pero aparentemente el joven maleante estaba bajo los efectos de alguna sustancia prohibida o simplemente le traicionaron los nervios, por lo que tomó el celular de la mujer que estaba el tablero y saltó del auto en movimiento.

El desconocido hasta ese momento dejó sobre el asiento su cuchillo color rosa y una mochila roja con todos sus documentos. Una vez que la trabajadora se recuperó del susto pidió ayuda a vecinos y llamó a la Policía.

Cuando llegaron patrulleros de la comisaría jurisdiccional, la sexta de Itauguá, la víctima les entregó la mochila y con los documentos de su victimario, quien en ese momento fue identificado como Felipe José Saldívar Reyes (19). El joven fue ubicado y detenido a pocas cuadras del lugar del hecho y a punto de llegar a su casa.

El sospechoso, quien no cuenta con antecedentes penales, tenía el celular de la víctima, pero ya le había quitado el chip. El detenido con las evidencias fueron puestos a cargo del Ministerio Público.