Meteorología: ¿seguirán las lluvias este domingo?

El reporte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) para la fecha indica un cambio en las condiciones generales tras el ingreso de una masa de aire más estable.

El amanecer de hoy, domingo 3, se caracteriza por un ambiente fresco sobre gran parte del territorio nacional y cálido sobre el extremo norte de la Región Occidental, con temperaturas que oscilan entre 11 y 22 °C.

Esta amplitud térmica será notable durante el transcurso del día. Hacia la tarde, el ambiente se tornará cálido, con máximas previstas entre 21 y 30 °C. Los vientos rotarán hacia el cuadrante sur.

¿Dónde persistirán las lluvias?

A pesar de la mejora parcial en el centro y sur del país, la inestabilidad atmosférica no se ha retirado por completo del mapa nacional.

En cuanto a las lluvias, las mismas podrían persistir sobre el norte y este de ambas regiones del territorio nacional.

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Para el resto de los departamentos se espera una nubosidad en disminución y escasa probabilidad de fenómenos significativos.

La característica principal de la jornada será la circulación de aire fresco, ya que los vientos serán predominantes del sector sur, lo que mantendrá la sensación térmica agradable incluso bajo el sol de la tarde.