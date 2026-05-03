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Obviamente a un parlamentario cartista jamás le va a tratar de esta manera porque sabe que ni un minuto más va a durar en el cargo.

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Emily tal vez se refirió a Eduardo Nakayama, quien calificó de “inútil” al fiscal general.

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Va en picada la poca credibilidad que le quedaba al “profesor doctor”. Ahora también se arrodilla al titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y contribuye con el plan dictatorial del cartismo de buscar acallar voces de la prensa, en particular del Grupo ABC.

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Clotildo Jiménez Benítez, ex fiscal general del Estado stronista, ya tiene sucesor con el “profesor doctor”. Ambos poseen muchas cosas en común: no representan a la sociedad y se subordinan al poder de turno.

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La Fiscalía de Emily le tiró la “pelota manchada” de la Conmebol a la Justicia para que complete la persecución contra ABC.

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Veremos si la Diosa Astrea mantiene su venda en los ojos y ya tiró al basurero.

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En el Paraguay de “Pinocho” Peña reinan ahora el “terrorismo de Estado”, la persecución a opositores, medios de comunicación y periodistas que no se callan ante los posibles hechos de corrupción y arbitrariedades que se encuentran en el país.

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Igualito que en la época de Stroessner.

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El gobierno de “vamos a estar mejor” no es un proyecto político que busca que la gente mejore su calidad de vida. Es un plan económico que usa el Estado para beneficios personales y sectoriales... por “sobre” todas las cosas. El “pelado” es un ejemplo de “progreso” y no macana.

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Su otro plan es la persecución. “Cuidadito”, ya advertía “Pinocho” Peña, el “saltimbanqui”.

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Y en campaña política para las municipales ya otra vez el cartismo promete mejorar Asunción con su candidato Camilo Pérez. El mismo grupo político que fundió la ciudad ahora te quiere vender el “remedio”.