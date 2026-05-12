Escarchas y bajas temperaturas: advierten peligro de afectaciones para cultivos en Itapúa

Este martes 12 de mayo se registraron las temperaturas más bajas en lo que va del año en el séptimo departamento. Según la red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el frío más intenso fue en Capitán Meza, con un registro de 1,9 °C.

Encarnación también tuvo un leve descenso de la temperatura en relación al día anterior, con una mínima de 5,5 °C. Otros registros representativos del departamento fueron: Hohenau, 2,6 °C; Edelira, 2,7 °C; Natalio, 3,2 °C; y Trinidad, 4,6 °C.

Se reportaron escarchas en las zonas de Pirapó, Edelira y Capitán Meza durante el amanecer de este martes. Según el secretario de Producción Agropecuaria de la Gobernación de Itapúa, ingeniero Gabriel Paniagua, no se reportaron afectaciones a cultivos de los productores en el departamento.

Estiman que el frente frío podría traer heladas durante esta temporada, por lo que no descartan que la producción susceptible a bajas temperaturas, como las hortalizas, puedan resultar afectadas. Indicó también que estamos en temporada de soja zafriña, que podría tener afectaciones si continúan en descenso las temperaturas.

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Peligro de afectaciones

Paniagua indicó que las bajas temperaturas son condiciones climáticas que no se pueden controlar y que los pronósticos suelen dar un parámetro a tener en cuenta. Indicó que la recomendación para los productores es estar alerta a los boletines por posibles descensos importantes de temperatura.

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Explicó que el cultivo más vulnerable sería la rama semilla de mandioca, lo que puede generar desperdicio, ya que puede afectarse con estas bajas temperaturas. Desde la Secretaría de Producción recomiendan que los productores corten y guarden las mismas, atendiendo a que el frente frío puede continuar.

También refirió que es útil utilizar técnicas como el fuego o humo en invernaderos para impedir que el frío afecte a cultivos como la papa, los pimientos o los tomates, indicó. “Es un poco sacrificado, pero ayuda a conservar los cultivos”, sostuvo el ingeniero.

Además de la soja zafriña, indicó que en el departamento muchos cultivos de maíz se exponen a posibles afectaciones, en caso de que se dé una helada fuerte en estos días.