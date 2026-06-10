Clima
10 de junio de 2026 a la - 14:54

¡Atención! Nueve departamentos están en el “ojo” de la tormenta

una sra con paragua cruza la calle tras intensa lluvia ,centro de asunciòn
Imagen ilustrativa: una mujer se protege de la lluvia con un paraguas. Fernando Romero

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que para este miércoles se esperan lluvias y tormentas eléctricas en nueve departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.

Asimismo, detallan que tormentas con lluvias dispersas de variada intensidad persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde al centro, este y norte de la región Oriental y noreste del Chaco.

Nueve departamentos afectados

Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos nueve departamentos:

  1. Concepción
  2. Norte y centro de San Pedro
  3. Guairá
  4. Caaguazú
  5. Caazapá
  6. Alto Paraná
  7. Amambay
  8. Canindeyú
  9. Este de Alto Paraguay

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