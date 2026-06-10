¡Atención! Nueve departamentos están en el “ojo” de la tormenta

Para hoy se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos, según la DMH.
Asimismo, detallan que tormentas con lluvias dispersas de variada intensidad persisten sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al centro, este y norte de la región Oriental y noreste del Chaco.
Nueve departamentos afectados
Las mencionadas condiciones de tiempo se esperan en estos nueve departamentos:
- Concepción
- Norte y centro de San Pedro
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Alto Paraná
- Amambay
- Canindeyú
- Este de Alto Paraguay
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