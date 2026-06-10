¿Continuará la lluvia el día del partido de la Albirroja? Esto dice Meteorología

Hoy amaneció con lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional, incluso con alertas por tormentas en Asunción y varios otros departamentos.

Los fenómenos temporales se presentan en coincidencia con la fecha en la que la Selección Paraguaya de Fútbol se estrenará en el Mundial de Fútbol Fifa 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, por lo tanto, genera una alta expectativa en la afición paraguaya que aprovechará para reunirse y disfrutar del partido que disputará la albirroja el viernes 12 de junio contra la selección de Estados Unidos.

Estas condiciones de lluvia prevalecerán hoy y mañana, según los datos que manejan en la Dirección de Meteorología, explicó Eduardo Mingo.

“Hoy el día cierra lluvioso y sumamos un día más también mañana. Entonces, tenemos al menos dos días consecutivos hoy y mañana con esta condición de alto contenido de humedad, las lluvias o lloviznas intermitentes”, precisó.

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Frío para el viernes

Según Mingo, estas tormentas son raras en pleno proceso de cambio de estación entre otoño y el invierno. Destacó que los acumulados de lluvia a priori hoy no están superando los 30 o 35 milimetros en dos días, es decir, no son de gran magnitud.

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Exceptuó de las regiones afectadas al departamento de San Pedro, donde registran un índice muy diferente al resto, lo cual podría ser a causa de un inconveniente en la transmisión.

“En líneas generales no llovió mucho, pero sí en todo el territorio nacional, especialmente la Región Oriental y eso puede otra vez replicarse mañana. (...) Entre hoy las máximas y las mínimas 16, 15 (grados Celsius) y el viernes sí, justo ese día la situación de que llega un viento sur para mover todo el aire húmedo que está sobre nosotros más hacia nuestra frontera noreste”, detalló.

Agregó que este viento sur va a hacer que descienda más la temperatura, al igual que la probabilidad de lluvia este viernes, al menos en el transcurso del día.

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“Aquí en Capital se tiene que ir mejorando. Tiene que haber la probabilidad de lluvia en descenso desde aquí hacia el este. Entonces, este viernes ya probablemente tengamos a la tarde noche unos 14, 15 grados y entrada la noche 13 grados nada más. Entonces el viernes va a estar más baja la temperatura y la probabilidad de lluvia también en disminución. Sábado y domingo, sí, 12, 13 grados (Celsius) las mínimas y entre 20 22 (grados Celsius) las máximas con muy baja probabilidad de lluvia en estos momentos”, insistió.