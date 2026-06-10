Los seis departamentos en área de tormentas para esta noche

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última actualización de las 16:45 emitida por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que las tormentas con lluvias dispersas de variada intensidad persisten sobre la zona de cobertura.

Esto genera probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

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¿Dónde lloverá?

Según el alerta por tormentas, la zona de cobertura es el centro, este y noreste de la Región Oriental.

Los departamentos afectados son: