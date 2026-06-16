Estas son las zonas del país donde mañana se esperan mínimas por debajo de 10 °C

Para mañana, miércoles 17 de junio, se espera un ambiente bastante frío durante el amanecer, especialmente en la región Oriental del país.

Según datos de la DMH, en Asunción al igual que Saltos del Guairá se espera una mínima de 10 °C, mientras que ambas máximas se sitúan en 22 °C.

Por otra parte, en otras localidades se espera más frío con mínimas por debajo de los 10 °C:

7 °C: Caazapá y Encarnación.

8 °C: Villarrica, Coronel Oviedo, San Juan Bautista, Ciudad del Este y Pilar.

9 °C: Caacupé y Paraguarí.

Miércoles con neblina

Otro punto que se detalla en el pronóstico extendido es que prácticamente a nivel país se espera neblina durante las primeras horas de la mañana, pero ya en horas de la tarde se espera un ambiente más cálido con vientos variables.

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