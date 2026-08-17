En Yacyretá se despilfarran más de G. 13.637 millones por los comisionados

La nómina de funcionarios comisionados de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), cuyo director actual es Luis Benítez, muestra que el pago de salarios y bonificaciones a quienes prestan servicios en otras instituciones públicas representa un desembolso mensual de más de G. 1.049 millones, es decir, G. 13.637 millones al año, cerca de US$ 2,2 millones.

La planilla incluye a 47 personas. Las remuneraciones son muy elevadas, pese a que algunos de los destinos laborales son pequeñas localidades cuyos concejales o intendentes ganan incluso mucho menos que el salario mínimo.

Varios de los comisionados son mejor pagados que el presidente de la República, Santiago Peña, cuyo ingreso mensual es de G. 37 millones. Uno de los sueldos llega a G. 52.829.301, incluidas las bonificaciones sobre el sueldo base de unos G. 22 millones.

Este año, once funcionarios ingresaron a la EBY ya en carácter de comisionados.

Según los datos, el 32% de los funcionarios comisionados de esta entidad está destinado a las gobernaciones y casi el 30% a ministerios o empresas estatales dependientes del Poder Ejecutivo. La Gobernación de Misiones concentra la mayor cantidad de comisionados, con siete funcionarios, algunos de los cuales ganan incluso más que el propio gobernador.

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Asimismo, casi el 28% del total de los comisionados presta servicios en municipios. La lista incluye además destinos como la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Contraloría General, Tributación, Essap, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Mitic, MUVH, Petropar y la Vicepresidencia.

Los comisionados con salarios más altos

La lista de funcionarios comisionados con las remuneraciones más elevadas está encabezada por Rodrigo Pesoa Nardi, quien percibe G. 52 millones al mes, con un salario base de G. 22 millones y una bonificación de G. 30 millones.

Está comisionado al Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ).

El segundo con mayor sueldo es el exdiputado colorado Pablino Rodríguez Arias, quien percibe de manera mensual más de G. 47 millones. Está comisionado a la Bancada “B” de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la Cámara de Diputados, pero los funcionarios de guardia en esa oficina aseguraron que no cumple funciones allí. El líder de bancada, Rubén Rousillón, no respondió a los intentos de contacto.

La tercera en el ranking con un salario mayor a Santiago Peña es Liza Concepción Acosta Ávalos, esposa del diputado cartista Néstor Castellano. La funcionaria de la EBY cobra en forma mensual casi G. 47 millones y está comisionada a la Municipalidad de Capiatá.

Solo estos tres funcionarios representan, por sí solos, más de G. 145 millones mensuales, según los montos consignados en la nómina de la binacional.

Ganan más que Peña

Más allá de los comisionados, en la Entidad Binacional hay 96 funcionarios que ganan más que el presidente Santiago Peña.

La lista está encabezada por el presidente Luis Benítez, quien en junio cobró G. 180.055.475 entre su salario base y su bonificación de más de G. 100 millones.

Los siguientes son los consejeros Mario Martín Arévalo Fernández, Michel Patricio Flores Fernández, Germán Alfredo Gneiting Dichtiar y Miguel María Olmedo Leites. Todos reciben más de G. 160 millones en forma mensual entre salario y remuneraciones extra.

Solo estos seis funcionarios representan una remuneración conjunta de aproximadamente G. 962 millones en el mes, es decir, G. 12.506 millones anuales.

Paralelamente, también hay 26 funcionarios que ganan más de G. 50 millones y 750 que perciben entre G. 20 y 30 millones de guaraníes al mes.

Bonificaciones superan a los salarios

Un denominador común entre quienes encabezan la nómina de Yacyretá es el peso de las bonificaciones en sus ingresos. En varios casos, el pago adicional representa una parte sustancial de la remuneración total y, para algunos funcionarios, la bonificación llega a superar al propio salario base. Entre los comisionados, por ejemplo, Rodrigo Pesoa Nardi tiene un salario de G. 22.704.970 y recibe G. 30.124.331 “extra”. El mismo patrón se observa en casi todos los funcionarios de altas remuneraciones.

La magnitud del componente adicional se evidencia al sumar el total destinado a los 47 comisionados: al mes son G. 832.722.560 en salarios y G. 217.194.867 en bonificaciones. Las gratificaciones representan la tercera parte de todo lo que la EBY destina a este grupo.

El pago de adicionales no queda restringido a los funcionarios antiguos. Incluso entre quienes ingresaron recientemente aparecen sumas elevadas.

Paralelamente, la EBY paga gratificaciones de hasta G. 20 millones a los comisionados de otras instituciones a la binacional (más allá de sus salarios base en sus entidades de origen).