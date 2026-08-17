Accidente en Pedrozo: intendente de Ypacaraí apunta a MOPC y Rutas del Este por semáforo

Durante la noche del pasado sábado, cinco personas fallecieron y siete resultaron heridas en el kilómetro 42 de la Ruta PY02, en el cruce semafórico de Pedrozo, en la ciudad de Ypacaraí, donde varios vehículos que se hallaban esperando la luz verde del semáforo ubicado en esa intersección fueron embestidos por un camión de gran porte cuyos frenos dejaron de funcionar.

Se trata del más reciente en una serie de múltiples accidentes vehiculares fatales con características similares que se han producido en el mismo cruce, que se encuentra en la base de una pendiente de alta velocidad. La instalación de un semáforo en ese punto de la ruta ha sido frecuentemente cuestionada.

Entre los que cuestionan la presencia de ese semáforo se encuentra el intendente municipal de Ypacaraí, Raúl Negrete (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), quien habló hoy con ABC Cardinal de la situación en el problemático cruce de Pedrozo.

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“No sé cuántas personas ya murieron en ese cruce y van a seguir muriendo mientras esté eso ahí”, dijo.

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Cuestionamientos a instalación de semáforo

El intendente Negrete señaló que el semáforo en el cruce de Pedrozo –cuya instalación fue cuestionada por la Municipalidad de Ypacaraí- fue colocado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por recomendación del consorcio privado Rutas del Este, que administra y mantiene ese tramo de la Ruta PY02.

Su instalación se debió a la falta de una alternativa para cruce peatonal en ese punto de la ruta y ante la falta de concreción de la construcción de un viaducto.

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El intendente indicó que la Municipalidad solicitó hace años la construcción de un viaducto longitudinal que permita que los vehículos pesados transiten por la zona con más seguridad, además de una circunvalación.

En 2021, la Municipalidad firmó un convenio con el MOPC para la construcción del viaducto longitudinal y la instalación de los semáforos como medida provisoria.

“Rutas del Este dijo que era lo mejor para la zona mientras se tenía el viaducto”, manifestó el intendente. “No daban otra solución de cruce peatonal”, acotó.

“Ese semáforo tenía que haber salido hace años”

El jefe comunal de Ypacaraí agregó que, luego de la firma del convenio, el MOPC lo modificó para construir un viaducto transversal en vez de uno longitudinal. Ese viaducto debía estar terminado a más tardar a inicios de este año, pero sigue inconcluso, declaró.

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“Ese semáforo tenía que haber salido hace años (...) La circunvalación tenía que ser un hecho hace muchísimo. Son indecisiones de Rutas del Este con el MOPC, todo pasa por una cuestión de costos”, afirmó.