Aumento de combustibles: Petropar actualiza sus precios

Tras días de especulaciones, Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar) hizo oficial un reajuste en los precios de sus combustibles, aplicando un incremento aproximado de G. 300 por litro en toda su línea de productos.

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Nuevas tarifas de Petropar

Diésel Porã : G. 8.290

Diésel Mbarete : G. 10.300

Nafta Kape 88 : G. 6.990

Nafta Oikoite 93 : G. 7.490

Nafta Aratiri 97: G. 8.840

🔴 AHORA | Petropar anuncia nueva suba de precios de combustibles



🔶 A través de su cuenta de X, Petropar anunció un reajuste en sus precios de combustibles.



🔶 Los nuevos precios son los siguientes: Diesel Porâ, queda en Gs. 8.290, Diesel Mbareté a Gs. 10.300. En el caso de… pic.twitter.com/xxK2tjfBGy — ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 17, 2026

¿Por qué se da el aumento?

La medida responde principalmente al aumento sostenido en los costos de reposición internacional, derivado de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente —en particular en la zona estratégica del estrecho de Ormuz—, conflicto que viene presionando al alza el precio del petróleo y derivados.

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Los emblemas privados ya habían actualizado sus tarifas semanas atrás, absorbiendo previamente la presión del mercado internacional.

Finalmente, la estatal recordó que los valores corresponden a las estaciones de servicio de referencia (Planta de Villa Elisa) y que los precios finales pueden sufrir variaciones a partir de los 50 kilómetros de distancia debido al costo adicional del transporte de flete.