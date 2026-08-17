Aumento de combustibles: Petropar actualiza sus precios

Tras días de especulaciones, Petróleos Paraguayos S.A. (Petropar) hizo oficial un reajuste en los precios de sus combustibles, aplicando un incremento aproximado de G. 300 por litro en toda su línea de productos.
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Nuevas tarifas de Petropar
- Diésel Porã: G. 8.290
- Diésel Mbarete: G. 10.300
- Nafta Kape 88: G. 6.990
- Nafta Oikoite 93: G. 7.490
- Nafta Aratiri 97: G. 8.840
¿Por qué se da el aumento?
La medida responde principalmente al aumento sostenido en los costos de reposición internacional, derivado de las crecientes tensiones geopolíticas en el Medio Oriente —en particular en la zona estratégica del estrecho de Ormuz—, conflicto que viene presionando al alza el precio del petróleo y derivados.
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Los emblemas privados ya habían actualizado sus tarifas semanas atrás, absorbiendo previamente la presión del mercado internacional.
Finalmente, la estatal recordó que los valores corresponden a las estaciones de servicio de referencia (Planta de Villa Elisa) y que los precios finales pueden sufrir variaciones a partir de los 50 kilómetros de distancia debido al costo adicional del transporte de flete.