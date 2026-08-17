Homicidio en Asunción: asesinan a un hombre en plaza del barrio Jara

Un confuso hecho de homicidio se registró la madrugada de este lunes en una plaza del barrio Jara de la ciudad de Asunción.

Según dijo en conversación con ABC Color el comisario Pedro Espínola, jefe de la Comisaría 19 de Asunción, el hecho ocurrió alrededor de la medianoche en la plaza Acosta Ñu, donde un grupo de personas se hallaban compartiendo bebidas.

Según dijo un testigo a la Policía, un automóvil azul llegó al sitio y del mismo descendieron cinco personas que comenzaron a “catear” a los presentes.

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Una de las personas que se hallaban en la plaza, Vladimir Espínola Vallejos (45), supuestamente forcejeó con uno de los recién llegados, quien habría estado armado, y recibió una herida fatal de bala en el pecho.

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Investigan los motivos del crimen

Las circunstancias exactas y el motivo del hecho aún no han sido esclarecidos. El jefe policial comentó que, según dijo el testigo, una de las personas que llegaron a la plaza en el automóvil vestía una camiseta del club Cerro Porteño y tenía tatuajes.

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La Policía y el Ministerio Público están recabando datos e imágenes de cámaras de circuito cerrado de la zona para identificar a los presuntos autores del crimen, dijo el comisario Espínola.