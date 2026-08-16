25 de Diciembre: niño muere durante una competencia de Rally

El hecho ocurrió esta tarde, aproximadamente a las 16:30, durante la realización de una competición que en la fecha disputaba la “6ª fecha del Campeonato Ovetense de Rally 2026”, organizada por los AJOS RALLY TEAM, en la colonia Mboi’y del distrito de 25 de Diciembre.

La víctima fatal fue identificada como Edward Daniel Giménez, de 12 años, domiciliado en San Estanislao. El mismo estaba en compañía de Analía Giménez Vera, de 24 años, y Rebeca Alegre Ovando, de 20 años, también domiciliadas en Santaní, quienes sufrieron lesiones y fueron trasladadas hasta el Hospital Distrital de San Estanislao.

Conforme a los datos recabados por personal interviniente de la Subcomisaría Nº 24 de Mboiy, el piloto del rodado involucrado en el suceso, Jorge Ariel Rojas Giménez, de 34 años, domiciliado en Asunción, manifestó que se encontraba al mando de un vehículo de competición tipo autocross, participando de la 6ª fecha del Campeonato Ovetense de Rally 2026, organizado por los AJOS RALLY TEAM, en la colonia Mboi’y de este municipio.

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Aseveró que el caso ocurrió en una curva cerrada en el barrio Kirayty, cuando accidentalmente perdió el control de su automóvil, volcándose aparatosamente en el lugar y llegando a impactar a los aficionados que se encontraban al costado de la ruta.

Auxiliados de urgencia

Tras lo sucedido, los encargados de la organización trasladaron inmediatamente a estas personas hasta el Hospital Distrital de San Estanislao, donde el niño de 12 años llegó sin signos vitales a consecuencia del fuerte golpe recibido por el impacto del rodado, según informaron los intervinientes.

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Aparte de los efectivos de la sede policial interviniente, se dio participación al Ministerio Público y al personal del Departamento de Criminalística.