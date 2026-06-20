Clima en Paraguay: pronóstico de frío y tormentas este fin de semana largo

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables.
Luego de las lluvias y tormentas de ayer, viernes, hoy se esperan condiciones del tiempo estables en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas hoy y mañana en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.
Sin embargo, el lunes - día feriado – se esperan de nuevo precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.
Fin de semana frío
Se registra un descenso de la temperatura este sábado, con una mínima de 9 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y máximas previstas de 17 grados en la capital y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del sábado
|Temperatura máxima del sábado
Concepción
10 °C
18 °C
San Pedro
10 °C
18 °C
Caacupé
9 °C
16 °C
Villarrica
10 °C
16 °C
Coronel Oviedo
10 °C
16 °C
Caazapá
10 °C
16 °C
Encarnación
9 °C
15 °C
San Juan Bautista
8 °C
15 °C
Paraguarí
8 °C
16 °C
Ciudad del Este
11 °C
17 °C
Asunción
8 °C
17 °C
Pilar
8 °C
16 °C
Pedro Juan Caballero
10 °C
16 °C
Salto del Guairá
11 °C
18 ºC
Pozo Colorado
7 °C
18 °C
Fuerte Olimpo
11 °C
22 °C
Mariscal Estigarribia
5 °C
20 °C
Lea más: Meteorología anuncia heladas: ¿Cuándo llegan y qué días serán los más críticos?
Mañana, domingo, se espera una máxima de 21 y una mínima de 8 grados en Asunción, mientras que el lunes los índices en la capital serían de 17 y 11 grados, respectivamente.