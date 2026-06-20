Clima
20 de junio de 2026 a la - 07:21

Clima en Paraguay: pronóstico de frío y tormentas este fin de semana largo

Imagen sin descripción
ARCENIO ACUÑA

Hoy, mañana y el día feriado del lunes se caracterizarán por temperaturas muy bajas, con mínimas por debajo de los 10 grados centígrados. Si bien este sábado y el domingo presentarían clima estable en gran parte del país, las lluvias y tormentas volverían el lunes.

Por ABC Color

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Luego de las lluvias y tormentas de ayer, viernes, hoy se esperan condiciones del tiempo estables en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas hoy y mañana en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.

Sin embargo, el lunes - día feriado – se esperan de nuevo precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Fin de semana frío

Se registra un descenso de la temperatura este sábado, con una mínima de 9 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y máximas previstas de 17 grados en la capital y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del sábadoTemperatura máxima del sábado

Concepción

10 °C

18 °C

San Pedro

10 °C

18 °C

Caacupé

9 °C

16 °C

Villarrica

10 °C

16 °C

Coronel Oviedo

10 °C

16 °C

Caazapá

10 °C

16 °C

Encarnación

9 °C

15 °C

San Juan Bautista

8 °C

15 °C

Paraguarí

8 °C

16 °C

Ciudad del Este

11 °C

17 °C

Asunción

8 °C

17 °C

Pilar

8 °C

16 °C

Pedro Juan Caballero

10 °C

16 °C

Salto del Guairá

11 °C

18 ºC

Pozo Colorado

7 °C

18 °C

Fuerte Olimpo

11 °C

22 °C

Mariscal Estigarribia

5 °C

20 °C

Lea más: Meteorología anuncia heladas: ¿Cuándo llegan y qué días serán los más críticos?

Mañana, domingo, se espera una máxima de 21 y una mínima de 8 grados en Asunción, mientras que el lunes los índices en la capital serían de 17 y 11 grados, respectivamente.