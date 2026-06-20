Clima en Paraguay: pronóstico de frío y tormentas este fin de semana largo

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Luego de las lluvias y tormentas de ayer, viernes, hoy se esperan condiciones del tiempo estables en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque aún podrían registrarse lluvias dispersas hoy y mañana en algunas zonas del norte y este del país, incluyendo a Ciudad del Este.

Sin embargo, el lunes - día feriado – se esperan de nuevo precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Fin de semana frío

Se registra un descenso de la temperatura este sábado, con una mínima de 9 grados centígrados en Asunción antes del amanecer y máximas previstas de 17 grados en la capital y Ciudad del Este, 15 en Encarnación y hasta 22 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del sábado Temperatura máxima del sábado Concepción 10 °C 18 °C San Pedro 10 °C 18 °C Caacupé 9 °C 16 °C Villarrica 10 °C 16 °C Coronel Oviedo 10 °C 16 °C Caazapá 10 °C 16 °C Encarnación 9 °C 15 °C San Juan Bautista 8 °C 15 °C Paraguarí 8 °C 16 °C Ciudad del Este 11 °C 17 °C Asunción 8 °C 17 °C Pilar 8 °C 16 °C Pedro Juan Caballero 10 °C 16 °C Salto del Guairá 11 °C 18 ºC Pozo Colorado 7 °C 18 °C Fuerte Olimpo 11 °C 22 °C Mariscal Estigarribia 5 °C 20 °C

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Mañana, domingo, se espera una máxima de 21 y una mínima de 8 grados en Asunción, mientras que el lunes los índices en la capital serían de 17 y 11 grados, respectivamente.