Meteorología: ambiente lluvioso en Paraguay al acercarse el fin de semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo durante la jornada de hoy, aunque estas no se producirían en algunas zonas del centro del país, entre ellas Asunción.

Sin embargo, mañana se registrarían no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas, que se extenderían a más zonas del país, esta vez sí incluyendo a la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el sábado.

Fresco a cálido

La temperatura sigue subiendo en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 17°C 29°C San Pedro 17°C 29°C Caacupé 17°C 27°C Villarrica 14°C 27°C Coronel Oviedo 15°C 27°C Caazapá 13°C 26°C Encarnación 12°C 25°C San Juan Bautista 14°C 25°C Paraguarí 14°C 27°C Ciudad del Este 14°C 26°C Asunción 16°C 27°C Pilar 14°C 25°C Pedro Juan Caballero 17°C 26°C Salto del Guairá 16°C 26ºC Pozo Colorado 17°C 30°C Fuerte Olimpo 19°C 32°C Mariscal Estigarribia 17°C 29°C

No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.