Clima
28 de mayo de 2026 a la - 05:24

Meteorología: ambiente lluvioso en Paraguay al acercarse el fin de semana

Persona con abrigo oscuro y botas de goma sostiene paraguas negro y azul en calle inundada rodeada de árboles y edificios.

Lluvias y ocasionales tormentas eléctricas definirían la jornada de hoy y los próximos días, según advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo durante la jornada de hoy, aunque estas no se producirían en algunas zonas del centro del país, entre ellas Asunción.

Sin embargo, mañana se registrarían no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas, que se extenderían a más zonas del país, esta vez sí incluyendo a la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el sábado.

Fresco a cálido

La temperatura sigue subiendo en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

17°C

29°C

San Pedro

17°C

29°C

Caacupé

17°C

27°C

Villarrica

14°C

27°C

Coronel Oviedo

15°C

27°C

Caazapá

13°C

26°C

Encarnación

12°C

25°C

San Juan Bautista

14°C

25°C

Paraguarí

14°C

27°C

Ciudad del Este

14°C

26°C

Asunción

16°C

27°C

Pilar

14°C

25°C

Pedro Juan Caballero

17°C

26°C

Salto del Guairá

16°C

26ºC

Pozo Colorado

17°C

30°C

Fuerte Olimpo

19°C

32°C

Mariscal Estigarribia

17°C

29°C

No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.