Meteorología: ambiente lluvioso en Paraguay al acercarse el fin de semana

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos variables.
Se esperan lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo durante la jornada de hoy, aunque estas no se producirían en algunas zonas del centro del país, entre ellas Asunción.
Sin embargo, mañana se registrarían no solo lluvias, sino también ocasionales tormentas eléctricas, que se extenderían a más zonas del país, esta vez sí incluyendo a la capital. Las precipitaciones continuarían al menos hasta el sábado.
Fresco a cálido
La temperatura sigue subiendo en Paraguay y este jueves se esperan temperaturas máximas de 27 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
17°C
29°C
San Pedro
17°C
29°C
Caacupé
17°C
27°C
Villarrica
14°C
27°C
Coronel Oviedo
15°C
27°C
Caazapá
13°C
26°C
Encarnación
12°C
25°C
San Juan Bautista
14°C
25°C
Paraguarí
14°C
27°C
Ciudad del Este
14°C
26°C
Asunción
16°C
27°C
Pilar
14°C
25°C
Pedro Juan Caballero
17°C
26°C
Salto del Guairá
16°C
26ºC
Pozo Colorado
17°C
30°C
Fuerte Olimpo
19°C
32°C
Mariscal Estigarribia
17°C
29°C
No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.