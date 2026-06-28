Alerta de tormentas en nueve departamentos para esta tarde

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el alerta emitida a las 14:16 por la Dirección de Meteorología.
Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.
Debido a estas conodiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual, durante la tarde de hoy.
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¿Dónde va a llover?
Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de las tormentas son el centro, este y sur de la región Oriental, como tamibén el sureste de la Occidental.
Los departamentos afectados por el tiempo severo son:
- Concepción (centro y oeste).
- San Pedro (centro, sur y oeste).
- Cordillera (centro, norte y este).
- Guairá (centro y este).
- Caaguazú.
- Caazapá (centro, norte y este).
- Itapuá (centro y este).
- Alto Paraná (centro y sur).
- Presidente Hayes (este).