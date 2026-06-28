Clima
28 de junio de 2026 a la - 15:29

Alerta de tormentas en nueve departamentos para esta tarde

Gif tormenta eléctrica.
Gif tormenta eléctrica.

La Dirección de Meteorología emitió una nueva alerta por tormentas que afectarán a nueve departamentos del territorio nacional para esta tarde. Más detalles de las zonas afectadas en la nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según el alerta emitida a las 14:16 por la Dirección de Meteorología.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura.

Debido a estas conodiciones, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en forma puntual, durante la tarde de hoy.

Lea más: Alerta de tormentas en cinco departamentos para esta mañana

¿Dónde va a llover?

Según el boletín meteorológico, la zona de cobertura de las tormentas son el centro, este y sur de la región Oriental, como tamibén el sureste de la Occidental.

Los departamentos afectados por el tiempo severo son:

  1. Concepción (centro y oeste).
  2. San Pedro (centro, sur y oeste).
  3. Cordillera (centro, norte y este).
  4. Guairá (centro y este).
  5. Caaguazú.
  6. Caazapá (centro, norte y este).
  7. Itapuá (centro y este).
  8. Alto Paraná (centro y sur).
  9. Presidente Hayes (este).