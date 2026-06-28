Paraguay renueva en Boston la fe

La Selección Paraguaya se despidió ayer de California, tras completar la última práctica en San José, emprendiendo vuelo rumbo a Boston, donde ya en horas de la tarde quedó instalada. En suelo de Massachusetts, la delegación albirroja buscará meterse entre los dieciséis mejores del Mundial 2026 ante la exigente y tetracampeona Alemania.

El último entrenamiento en suelo californiano, desarrollado bajo la estricta mirada de Gustavo Alfaro, estuvo enfocado en la activación táctica, la precisión con el balón y los ejercicios de finalización, funcionando como un ensayo general de máxima intensidad.

No todo es tranquilidad en el campamento del seleccionado albirrojo, ya que el “cazador de utopías imposibles” tendrá que armar un rompecabezas para conformar el once inicial debido a una delicada mezcla de factores que trastocan el equipo.

Dolencias y ausencias para el partido contra Alemania

La principal preocupación radica en la zaga central por la situación de Omar Alderete, quien se someterá a una resonancia magnética para determinar la gravedad de su dolencia en la rodilla izquierda, por lo que ya queda prácticamente descartado para el duelo ante los teutones, asomando José Canale como el sustituto natural y repitiendo la variante que ya se vio en los minutos finales del agónico cierre ante Australia.

A esta sensible baja en la defensa se suma la ausencia obligada de Diego Gómez en el mediocampo, dado que el volante se perderá el compromiso por acumulación de tarjetas amarillas.

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Por su parte, el extremo Ramón Sosa continúa bajo cuidado médico debido a una persistente dolencia en el tobillo; aunque el cuerpo técnico lo evalúa día a día, la idea es llevarlo con extrema cautela y no arriesgarlo.

Retorno de Almirón

La mejor noticia para el cuerpo técnico es la vuelta de Miguel Almirón tras cumplir su sanción por la roja directa. Su regreso le devuelve al entrenador una pieza fundamental, lista para inyectar al ataque albirrojo toda su potencia, velocidad y capacidad de desequilibrio.

La agenda en Boston continúa hoy por la tarde en el Boston Stadium, donde Alfaro y un futbolista del plantel ofrecerán la rueda de prensa oficial previa al encuentro. Luego, el equipo se trasladará al New England Revolution Training Center para realizar la última movilización táctica, antes de definir la estrategia para buscar los octavos de final.

“Paraguay es muy físico”

Rudi Voeller, director deportivo de la Federación Alemana de Fútbol, advirtió ayer de que Paraguay esperará “algo más atrás” a su equipo y consideró que es un rival “muy físico”.

“El lunes será totalmente diferente. Es un partido de eliminación directa. O pasamos de ronda o te vas a casa. Los jugadores lo saben. Será un partido contra un rival que seguramente se situará algo más atrás y que es muy físico”, advirtió.