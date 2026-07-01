Petropar baja precio de diésel, pero no los de las naftas

En la mañana de este miércoles, el presidente Santiago Peña anunció que desde hoy la empresa estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) reduce el precio de su combustible diésel ‘Porã’, pero no anunció cambios en los precios de las naftas o del diésel ‘Mbarete’, más costoso.

Según el anuncio de hoy, el diésel de Petropar pasa de costar 8.200 guaraníes por litro a 7.990, una disminución de 210 guaraníes.

“Cada reducción en el precio del combustible significa más alivio para el bolsillo de la gente, más oportunidades para quienes producen y más impulso para el desarrollo del Paraguay”, escribió en redes sociales el presidente Peña.

Los efectos de la guerra en Oriente Medio

Petropar y los emblemas privados que importan y comercializan combustible en Paraguay aumentaron en repetidas ocasiones sus precios desde febrero de este año, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, dando inicio a una guerra que causó estragos en el mercado petrolero internacional.

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En respuesta a los ataques, la República Islámica cerró el estrecho de Ormuz, una ruta comercial clave en Oriente Medio por la que transitaba alrededor del 20 por ciento de todo el petróleo crudo del mundo.

En junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para poner fin a las hostilidades – que, sin embargo, han continuado de forma esporádica en las últimas semanas – y reabrir Ormuz, donde el tránsito de buques ha comenzado a reanudarse.

En consecuencia, las cotizaciones en el mercado internacional del petróleo han bajado en las últimas semanas. En los últimos días, emblemas privados en Paraguay han reducido levemente sus precios.

Petropar habló de “incertidumbre”

La semana pasada, el presidente de Petropar, William Wilka, dijo que la empresa estatal aún estaba analizando el escenario de “mucha incertidumbre” en Oriente Medio y afirmó que Petropar aún tenía en sus tanques combustible adquirido en la primera quincena de junio, cuando la cotización era más alta.

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En esa ocasión, Wilka dijo que habría novedades sobre los precios de los combustibles recién a mediados de julio o incluso en agosto.

Mientras tanto, los precios de Petropar se mantienen como sigue: