¿Cuándo bajarán los precios de las naftas? La respuesta del presidente de Petropar

Este miércoles, Petróleos Paraguayos (Petropar) anunció su primera reducción de precios en combustibles desde febrero de este año, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, dando inicio a una guerra en Oriente Medio que causó que las cotizaciones en el mercado petrolero internacional se disparen.

Sin embargo, la reducción anunciada hoy por Petropar solo afecta a un tipo de combustible: el diésel ‘Porã’ (común), que desde hoy pasa de costar 8.200 guaraníes por litro a 7.990, una disminución de 210 guaraníes.

Los precios del diésel ‘Mbarete’ (premium) y de las naftas de Petropar se mantienen sin cambios.

“En la brevedad posible”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente de Petropar, William Wilka, explicó que gracias a reposiciones que la empresa recibió en la segunda quincena de junio esta pudo “tener un margen adicional” para trasladar al público una disminución en el precio del diésel.

Sin embargo, no se atrevió a dar una fecha estimada para una reducción similar en los precios de los demás tipos de combustible y se limitó a decir que eso se dará “en la brevedad posible”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Afirmó que aún está en proceso de licitación una compra de alcohol absoluto, un componente importante en la estructura de costos de las naftas, y dijo que es necesario tener todos esos valores “sobre la mesa” antes de realizar cambios en los precios. Insinuó que no habría cambios en la primera mitad de julio.

Wilka afirmó que en la última semana el mercado internacional del petróleo tuvo de nuevo un “comportamiento al alza”, teniendo en cuenta la incertidumbre con relación al cumplimiento o sostenibilidad del acuerdo de cese de hostilidades en Oriente Medio firmado el mes pasado por Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, manifestó que, en general, la tendencia en el mercado internacional sigue siendo a la baja.

Combustibles subieron casi G. 2.000

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Petropar elevó los precios de sus combustibles en casi 2.000 guaraníes. Wilka afirmó que la intención de la empresa es ir bajando esos precios “de forma gradual”.

En los últimos días, emblemas privados en Paraguay han implementado también leves reducciones de los precios de sus combustibles.

Al día de hoy, los precios de combustibles de Petropar son los siguientes: