Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este sábado que juega la Albirroja?

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica para este sábado un ambiente frío durante las primeras horas de la jornada.

Para la tarde, cuando arrancará (18:00) el partido de la Albirroja con Francia por la Copa Mundial 2026, el ambiente se tornará fresco.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 13 y 21 °C en gran parte del territorio nacional.

Además, el cielo se mantendrá mayormente nublado y los vientos predominarán del sector sureste.

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Lluvias con baja probabilidad

En cuanto a las precipitaciones, Meteorología indica que la probabilidad de lluvias será muy baja durante la jornada, por lo que no se prevén fenómenos significativos en la mayor parte del país.