Clima
04 de julio de 2026 a la - 07:29

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este sábado que juega la Albirroja?

Gran celebración con bandera paraguaya y personas en camisetas nacionales, visiblemente emocionadas en la calle Palma.
Multitud festeja en la calle Palma tras la clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Este sábado, que juega la Albirroja con Francia, se presentará con temperaturas frías durante las primeras horas y un ambiente fresco por la tarde. No se esperan lluvias significativas y el cielo permanecerá mayormente nublado.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) pronostica para este sábado un ambiente frío durante las primeras horas de la jornada.

Para la tarde, cuando arrancará (18:00) el partido de la Albirroja con Francia por la Copa Mundial 2026, el ambiente se tornará fresco.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 13 y 21 °C en gran parte del territorio nacional.

Además, el cielo se mantendrá mayormente nublado y los vientos predominarán del sector sureste.

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Lluvias con baja probabilidad

En cuanto a las precipitaciones, Meteorología indica que la probabilidad de lluvias será muy baja durante la jornada, por lo que no se prevén fenómenos significativos en la mayor parte del país.

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