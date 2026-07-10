Pronostican un fin de semana con lluvias y tormentas en Ciudad del Este

Para este viernes, se anuncia un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego serán variables. Durante la jornada se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C.

El sábado persistirá la inestabilidad. El pronóstico indica un día fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables que rotarán al sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. No obstante, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el final de la jornada. La temperatura estará entre los 16 °C de mínima y los 22 °C de máxima.

Para el domingo, se espera una mejora más notoria del tiempo. Predominará un ambiente fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur, favoreciendo un descenso de la temperatura. La mínima prevista es de 15 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.