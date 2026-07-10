ABC en el Este
10 de julio de 2026 a la - 06:41

Pronostican un fin de semana con lluvias y tormentas en Ciudad del Este

LLUVIA CDE
Meteorología prevé una jornada lluviosa en el este del país.Patricia Alvarenga

La Dirección de Meteorología prevé un fin de semana marcado por condiciones inestables en Ciudad del Este, con lluvias dispersas, ocasionales tormentas eléctricas y un posterior descenso de la temperatura hacia el domingo.

Por ABC Color

Para este viernes, se anuncia un ambiente fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste que luego serán variables. Durante la jornada se esperan lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C.

El sábado persistirá la inestabilidad. El pronóstico indica un día fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables que rotarán al sur y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. No obstante, las condiciones comenzarían a mejorar hacia el final de la jornada. La temperatura estará entre los 16 °C de mínima y los 22 °C de máxima.

Para el domingo, se espera una mejora más notoria del tiempo. Predominará un ambiente fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur, favoreciendo un descenso de la temperatura. La mínima prevista es de 15 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.