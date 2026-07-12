Nivel del río Paraguay volvió a bajar en Asunción y otros puntos

Según datos publicados este domingo por la Dirección de Meteorología e Hidrología, el río Paraguay volvió a registrar hoy descensos en el nivel de sus aguas en varios puntos, entre ellos Asunción.

En la capital, el río se ubicaba hoy a una altura de 2,29 metros, tres centímetros menos que la marca registrada ayer, sábado.

El mayor descenso del día se registró en Rosario, donde el río bajó cinco centímetros con relación a la marca de ayer. También se registraron descensos de entre 1 y 4 centímetros en casi toda la extensión del río.

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Las únicas excepciones son Vallemí, donde el río subió 2 centímetros; y Fuerte Olimpo, donde mantuvo su nivel del sábado.