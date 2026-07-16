Clima en Paraguay: ambiente cálido y alerta de vientos fuertes

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Desde la noche de ayer, miércoles, está activa en todo el país una alerta meteorológica por ráfagas de viento “moderadas a fuertes” que en algunas zonas de la Región Oriental podrían alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora o incluso mayor de manera puntual.

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El clima se mantendría estable, sin precipitaciones, el viernes. Sin embargo, algunas zonas del sur del país podrían registrar lluvias dispersas el sábado.

Seguidilla de días calurosos

La temperatura a nivel nacional sigue aumentando y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 24 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 22 °C 34 °C San Pedro 21 °C 34 °C Caacupé 21 °C 32 °C Villarrica 20 °C 29 °C Coronel Oviedo 20 °C 30 °C Caazapá 19 °C 29 °C Encarnación 19 °C 27 °C San Juan Bautista 19 °C 28 °C Paraguarí 20 °C 30 °C Ciudad del Este 16 °C 27 °C Asunción 21 °C 32 °C Pilar 19 °C 29 °C Pedro Juan Caballero 17 °C 31 °C Salto del Guairá 15 °C 28 ºC Pozo Colorado 22 °C 34 °C Fuerte Olimpo 23 °C 36 °C Mariscal Estigarribia 24 °C 35 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.