Clima
16 de julio de 2026 a la - 05:26

Clima en Paraguay: ambiente cálido y alerta de vientos fuertes

Amanecer en Colonia Yguazú.
Se esperan temperaturas máximas por encima de los 30 grados hoy.Marta Escurra

El periodo de clima caluroso luego del frío de las últimas semanas persiste hoy en Paraguay. No se esperan lluvias, pero sigue vigente una alerta por vientos de intensidad moderada a fuerte.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Desde la noche de ayer, miércoles, está activa en todo el país una alerta meteorológica por ráfagas de viento “moderadas a fuertes” que en algunas zonas de la Región Oriental podrían alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora o incluso mayor de manera puntual.

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El clima se mantendría estable, sin precipitaciones, el viernes. Sin embargo, algunas zonas del sur del país podrían registrar lluvias dispersas el sábado.

Seguidilla de días calurosos

La temperatura a nivel nacional sigue aumentando y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 24 grados.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

22 °C

34 °C

San Pedro

21 °C

34 °C

Caacupé

21 °C

32 °C

Villarrica

20 °C

29 °C

Coronel Oviedo

20 °C

30 °C

Caazapá

19 °C

29 °C

Encarnación

19 °C

27 °C

San Juan Bautista

19 °C

28 °C

Paraguarí

20 °C

30 °C

Ciudad del Este

16 °C

27 °C

Asunción

21 °C

32 °C

Pilar

19 °C

29 °C

Pedro Juan Caballero

17 °C

31 °C

Salto del Guairá

15 °C

28 ºC

Pozo Colorado

22 °C

34 °C

Fuerte Olimpo

23 °C

36 °C

Mariscal Estigarribia

24 °C

35 °C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.