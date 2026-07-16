Clima en Paraguay: ambiente cálido y alerta de vientos fuertes

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.
Desde la noche de ayer, miércoles, está activa en todo el país una alerta meteorológica por ráfagas de viento “moderadas a fuertes” que en algunas zonas de la Región Oriental podrían alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora o incluso mayor de manera puntual.
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El clima se mantendría estable, sin precipitaciones, el viernes. Sin embargo, algunas zonas del sur del país podrían registrar lluvias dispersas el sábado.
Seguidilla de días calurosos
La temperatura a nivel nacional sigue aumentando y hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco, con mínimas entre 15 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
22 °C
34 °C
San Pedro
21 °C
34 °C
Caacupé
21 °C
32 °C
Villarrica
20 °C
29 °C
Coronel Oviedo
20 °C
30 °C
Caazapá
19 °C
29 °C
Encarnación
19 °C
27 °C
San Juan Bautista
19 °C
28 °C
Paraguarí
20 °C
30 °C
Ciudad del Este
16 °C
27 °C
Asunción
21 °C
32 °C
Pilar
19 °C
29 °C
Pedro Juan Caballero
17 °C
31 °C
Salto del Guairá
15 °C
28 ºC
Pozo Colorado
22 °C
34 °C
Fuerte Olimpo
23 °C
36 °C
Mariscal Estigarribia
24 °C
35 °C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.