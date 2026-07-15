Gobierno activa plan de gestión ante El Niño y pide no tirar basuras a las calles

Los ministros del Interior, Emergencia Nacional, Defensa Nacional y del Ambiente informaron esta mañana que se dio inicio a un plan de prevención para evitar que “El Niño” genere muchos efectos en la población.

El ministro Arsenio Zárate recordó que este fenómeno iniciaría en el mes de agosto y podría extenderse incluso hasta marzo. Destacó que para armar el plan tuvieron en cuenta informes de la Dirección de Meteorología y la Organización Meteorológica Mundial.

Agregó que ya se hicieron dos “simulacros” con varias instituciones involucradas.

Por otra parte, el ministro Enrique Riera recordó la importancia de estar preparados para todos los fenómenos climáticos y pidió a la ciudadanía que descargue la app del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), para recibir mensajes al teléfono con las alertas ante cada evento meteorológico.

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Resaltó que todo el personal policial está preparado para brindar la cobertura necesaria para las poblaciones que puidieran ser afectadas por las inundaciones.

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En ese mismo sentido, el ministro de Defensa Óscar González confirmó que están preparando aeronaves, buques y elementos terrestres están “en alerta ya ahora mismo”, con distintos tipos de planes para cooperar con la población.

Los zonas más vulnerables

Zárate recordó que la ciudad más vulnerable ante las inundaciones históricamentes Asunción, debido a las crecidas del río Paraguay y la gran ocupación de tierras ribereñas.

Añadló que la segunda localidad vulnerable es Pilar, pero hoy el muro de contención que previene las inundaciones en la ciudad.

No tirar basuras

Por su parte, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros, resaltó que además de las acciones gubernamentales, también la población debe cooperar para evitar problemas. “Es clave que puedan las familias colaborar con esta campaña”, manifestó.

En ese sentido, pidió a la ciudadanía evitar arrojar desechos a las calles.

“La basura es uno de los principales obstaculos que hoy se quedan en registros de alcantarillado sanitario. Las obras de infraestructura y esfuerzo que nosotros hagamos, si no hay una colaboración del 50 y 50, no va a funcionar, entonces hacemos un llamado a la ciudadanía”, exhortó.