Clima
19 de julio de 2026 a la - 10:54

Alerta por vientos fuertes para este domingo: estas son las zonas afectadas

Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.
Gif de nubosidad y lluvias en Asunción.

La Dirección de Meteorología emitió un informe especial por fuertes vientos que afectarán a varias zonas del país este domingo. Te contamos cuáles serán en esta nota.

Por ABC Color

El fenómeno esperado es de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte, según el último informe de la Dirección de Meteorología emitido esta mañana.

Según el boletín, los fuertes vientos se darán principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy.

Se prevé la persistencia de vientos del sector norte con intensidad moderada a fuerte.

En gran parte del país se prevén valores cerca de los 60 km/h, mientras que en el oeste de la Región Occidental las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

Lea más: Alerta por vientos en todo el país este sábado: anuncian hasta 90 km/h

Viento norte fuerte

Agregan que, de forma puntual, podrían presentarse incluso valores superiores.

Las zonas afectadas son:

  • Asunción
  • Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná
  • Central
  • Ñeembucú
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Presidente Hayes
  • Alto Paraguay
  • Boquerón