Alerta por vientos fuertes para este domingo: estas son las zonas afectadas

El fenómeno esperado es de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte, según el último informe de la Dirección de Meteorología emitido esta mañana.

Según el boletín, los fuertes vientos se darán principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy.

Se prevé la persistencia de vientos del sector norte con intensidad moderada a fuerte.

En gran parte del país se prevén valores cerca de los 60 km/h, mientras que en el oeste de la Región Occidental las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.

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Viento norte fuerte

Agregan que, de forma puntual, podrían presentarse incluso valores superiores.

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Las zonas afectadas son: