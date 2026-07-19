Alerta por vientos fuertes para este domingo: estas son las zonas afectadas

El fenómeno esperado es de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte, según el último informe de la Dirección de Meteorología emitido esta mañana.
Según el boletín, los fuertes vientos se darán principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde de hoy.
Se prevé la persistencia de vientos del sector norte con intensidad moderada a fuerte.
En gran parte del país se prevén valores cerca de los 60 km/h, mientras que en el oeste de la Región Occidental las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h.
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Viento norte fuerte
Agregan que, de forma puntual, podrían presentarse incluso valores superiores.
Las zonas afectadas son:
- Asunción
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Amambay
- Canindeyú
- Presidente Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón