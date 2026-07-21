Clima en Paraguay: nueva alerta de tormentas para 4 departamentos

Poco después de las 10:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta ante las altas probabilidades de que se produzcan lluvias y tormentas importantes en varias zonas del país en las próximas horas de la mañana.

“Núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual sobre su área de cobertura durante lo que resta de la mañana de hoy”, indica el anuncio.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” en cuatro departamentos: Itapúa, Misiones, Ñeembucú y el centro y sureste de Presidente Hayes.

Lluvias y tormentas seguirían mañana

El pronóstico para hoy no descarta precipitaciones y tormentas también en la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

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Las lluvias y ocasionales tormentas eléctricas continuarían mañana, miércoles, y podrían extenderse incluso hasta el jueves.